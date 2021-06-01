Son Dakika! Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in açıklaması üzerine Kutlu Adalı cinayetine yönelik soruşturma başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika! Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in açıklaması üzerine Kutlu Adalı cinayetine yönelik soruşturma başlatıldı

Son Dakika! Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in açıklaması üzerine Kutlu Adalı cinayetine yönelik soruşturma başlatıldı
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika! Anadolu Başsavcılığı, Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in açıklaması üzerine Kutlu Adalı cinayetine yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Adalı cinayetine ilişkin bilgi ve belgeler KKTC makamlarından istenecek.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Atilla Peker'in Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla gönderdiği dilekçedeki iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BÜTÜN BELGELER İSTENECEK

Soruşturma kapsamında, olayın gerçekleştiği KKTC makamlarıyla ilgili bilgi ve belge temini için gerekli yazışmaların yapılacağı duyuruldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Atilla Peker adlı şahsın Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderdiği "Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi" olayına ilişkin çeşitli iddialar içeren dilekçesinin teslim alınması ve yapılan ilk değerlendirme sonucu iddiaya konu suçlarla ilgili Türk adli makamlarının soruşturma ve kovuşturma yapmasının Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca olanaklı olduğu kanaatine varılması üzerine dilekçe içeriğinde bahsi geçen suç iddialarıyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında cinayet olayının gerçekleştiği KKTC adli makamlarından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla gereken yazışmaların yapılması ve yine ülkemiz dahilinde bulunan muhtemel delillerin temini ile dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara başlanmıştır."

NE OLMUŞTU?

Sedat Peker, 7. videosunda bahsettiği Kutlu Adalı cinayetinde kardeşi Atilla Peker'in de adını geçirmişti. Peker, Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesi için kendisinden adam istendiğini ve kardeşi Atilla Peker'i önerdiğini iddia etmişti. Peker'in ortaya attığı iddiaların ardından gözaltına alınan kardeşi Atilla Peker'in Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili ifadesine başvurulmuştu.

Doğu Perinçek'in MOSSAD iddiası canlı yayına damga vurdu! Sedat Peker'den yanıt gecikmedi
Doğu Perinçek'in MOSSAD iddiası canlı yayına damga vurdu! Sedat Peker'den yanıt gecikmedi
Metin Kıratlı'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt: Hukuki süreç başlatıldı
Metin Kıratlı'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt: Hukuki süreç başlatıldı
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Mustafa Varank Adnan Menderes Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Acun Ilıcalı Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Enes Ünal Arda Turan Roland Garros Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika! Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in açıklaması üzerine Kutlu Adalı cinayetine yönelik soruşturma başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 14:34:34. #1.16#

title