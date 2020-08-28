Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
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Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli

Son dakika: Almanya Başbakanı Merkel, Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'ın yanında olduklarını belirterek, "AB ülkelerinin tümü Yunanistan'ı desteklemekle yükümlü" ifadelerini kullandı.

28.08.2020 13:10 | Son Güncelleme: 28.08.2020 13:36

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginlikle ilgili bir açıklama yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile konuyu yoğun bir şekilde tartıştıklarını söyleyen Merkel, "Tüm AB ülkeleri Yunanistan'ı desteklemek zorunda" ifadelerini kullandı.

"YUNAN DOSTLARIMIZI DESTEKLEME GÖREVİMİZ VAR"

Merkel şunları söyledi "AB üye ülkeleri olarak hepimizin, Yunan dostlarımızın haklarını ve söylediklerini ciddiye alma ve haklı oldukları yerde destekleme görevimiz var. Ancak ben gerilimin artmaması için çaba sarf ettim. Bu bazen sadece her iki tarafın tekrar tekrar konuşmasıyla mümkündür. Ekonomik bölgelerin pay edilmesine ilişkin oradaki tartışmalar ancak birlikte yürütülebilir. Almanya, bunun için çaba sarf ediyor."

BUGÜNE KADAR TARAFSIZ KALMIŞLARDI

Almanya, bugüne kadar Doğu Akdeniz'de yaşanan Türkiye-Yunanistan gerginliğiyle ilgili olarak tarafsız bir konumda kalmış ve sorunun karşılıklı diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduğunu belirtmişti. Merkel'in yaptığı açıklama Almanya'nın konuyla ilgili politika değişikliğine gitmiş olabileceğini düşündürdü.

Öte yandan Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz gerilimi devam ederken, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas arabuluculuk ve ortamı sakinleştirmek için önceki gün Atina ve Ankara'yı ziyaret etmişti.

MİKROFON AÇIK KALDI

Almanya'nın arabuluculuk hamlesi uluslararası kamuoyunda pozitif bir gelişme olarak lanse edilirken dün akşam Berlin'de Avrupa Birliği ülkelerinin savunma bakanları bir araya geldi. Kritik zirve öncesinde kameralara poz veren Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell arasındaki bir diyalog mikrofonlar açık kalınca ortaya çıktı.

TÜRKİYE İLE İLGİLİ YORUMU DİKKAT ÇEKTİ

Josep Borrell, mikrofonların açık olduğunu bilmeden Almanya'nın arabuluculuk çabalarını Alman Savunma Bakanı'na sorunca, Kramp-Karrenbauer çok net açıklamalarda bulundu. Mikrofonların açık olduğunu bilmeyen Kram-Karrenbauer, Borrell'in görüşmeler nasıl gitti sorusuna, "Zor geçti. Yunanistan tarafı biraz daha sorunsuzdu fakat Türkiye tarafı gerçekten çok zorluydu" ifadesini kullandı.

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Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
Haber Yorumları (121)
TAHTAKURUSU: avrupabirliğimi kaldı kardeş. İngiltere çıkınca hepsi ortada kaldı. Türkiye nin sırtı yere gelmez çünkü BM üyesi. Bu saatten sonra it ürür kervan yürür. Savaş çıkarsa da 3 dünya savaşı olur. Rusya amerika çin almanya vs. vs. vs.
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ADIMIZ: neyin kafsındasın merkel Turkiyeyi karşına alsan nolur senin ülkenin çoğu türk :) iş savaş mı çıkaracan kendine buraya gelemeden bitersin burayıda buradakiler halleder.
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ÖNÜNE GELEN YAZIYOR..: İPİNİ KOPARAN BURADA YORUM YAPIYOR. . .
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