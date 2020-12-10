Son dakika! Alman askerlerinin hukuksuz arama yaptığı Türk gemisi, İzmir Limanı'nda
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Son dakika! Alman askerlerinin hukuksuz arama yaptığı Türk gemisi, İzmir Limanı'nda

10.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:37
Son dakika! Alman askerlerinin hukuksuz arama yaptığı Türk gemisi, İzmir Limanı'nda

Son dakika haberi... NATO'nun düzenlediği İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırkateyninin durdurduğu Türk bandıralı Roseline-A gemisi, İzmir'e demir attı.

NATO'nun düzenlediği İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırkateyninin durdurduğu Türk bandıralı Roseline-A gemisi, İzmir'e demir attı.

Türk bandıralı Roselina-A gemisi, geçen ay taşıdığı insani yardım malzemeleri ile İstanbul'dan demir alarak Libya'ya hareket etti. Yunanistan Deniz Kuvvetleri'nden bir komutanın sevk ve idaresinde yapılan İrini Harekatı'nda görevli Alman fırtakeyni, Mora Yarımadası'nın güneybatısında uluslararası hukuka aykırı bir şekilde gemiyi durdurdu. Ardından gemide arama yapıldı. Yapılan arama tepki çekti. Roseline -A gemisi, bu gece İzmir Limanı'na dönerek demir attı.


Son dakika! Alman askerlerinin hukuksuz arama yaptığı Türk gemisi, İzmir Limanı'nda
Son dakika! Alman askerlerinin hukuksuz arama yaptığı Türk gemisi, İzmir Limanı'nda
Son dakika! Alman askerlerinin hukuksuz arama yaptığı Türk gemisi, İzmir Limanı'nda
Son dakika! Alman askerlerinin hukuksuz arama yaptığı Türk gemisi, İzmir Limanı'nda
Son dakika! Alman askerlerinin hukuksuz arama yaptığı Türk gemisi, İzmir Limanı'nda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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