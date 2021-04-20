Son dakika haberleri | Alanya'da restoran önünden çiçek hırsızlığı kamerada
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Son dakika haberleri | Alanya'da restoran önünden çiçek hırsızlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Alanya'da restoran önünden çiçek hırsızlığı kamerada Antalya'nın Alanya ilçesinde ana cadde üstündeki bir restoranın önündeki 18 saksıya ekili sardunya çiçeklerini alan 1'i kadın 2 kişi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alanya'da restoran önünden çiçek hırsızlığı kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde ana cadde üstündeki bir restoranın önündeki 18 saksıya ekili sardunya çiçeklerini alan 1'i kadın 2 kişi güvenlik kamerasınca görüntülendi. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis, çiçekleri alan kişilerin kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Celal ve Sevgi Çakan çifti bu sabah, Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki işlettikleri restoranı açmaya geldiğinde, 18 saksıdaki sardunya çiçeklerinin bazıları yerinde olmadığını fark etti. İş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen Celal Çakan, saat 03.00 sıralarına biri kadın 2 kişi ellerinde poşetle gelip çiçekleri alıp gittiğini gördü. İş yeri sahibi Çakan hırsızlık şikayeti üzerine polis, çiçekleri alan kişinin kimler olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

"Yaptıkları apaçık suç"

Yaşanan olay sonrası İhlas Haber Ajansı'na açıklama yapan Celal Çakan, dün gece iş yerinin önünden çiçeklerinin çaldığını söyledi. Çakan, "Çiçekleri kontrol etmeye geldiğimde bazılarının yerinde olmadığı fark edip şüphelendim. Her saksıdan 1 veya 2 çiçek koparılmış ve köklerinden kesilmiş vaziyetteydi. Şüphe üzerine kamera kayıtlarını incelemedim. Kamera kayıtlarını incelediğim 1'i kadın 2 kişinin direk gelip ilk saksıdan çiçeklerini koparıyorlar. Erkek olan kişinin elinde poşet var kadın ise cebinden makas çıkarıyor. En son saksıya kadar çiçekleri kestikten sonra alarak ilerliyorlar. Ondan sonra dükkanın yan tarafındaki saksılarda bulunan çiçeklerden de alıyorlar. Yaptıkları apaçık suç ve direk hedef seçildiği belli oluyor. Ben bu kişilerden şikayetçi oldum" dedi.

Son dakika haberleri | Alanya'da restoran önünden çiçek hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri | Alanya'da restoran önünden çiçek hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri | Alanya'da restoran önünden çiçek hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri | Alanya'da restoran önünden çiçek hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri | Alanya'da restoran önünden çiçek hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri | Alanya'da restoran önünden çiçek hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri | Alanya'da restoran önünden çiçek hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri | Alanya'da restoran önünden çiçek hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri | Alanya'da restoran önünden çiçek hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri | Alanya'da restoran önünden çiçek hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri | Alanya'da restoran önünden çiçek hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri | Alanya'da restoran önünden çiçek hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri | Alanya'da restoran önünden çiçek hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri | Alanya'da restoran önünden çiçek hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri | Alanya'da restoran önünden çiçek hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri | Alanya'da restoran önünden çiçek hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri | Alanya'da restoran önünden çiçek hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri | Alanya'da restoran önünden çiçek hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri | Alanya'da restoran önünden çiçek hırsızlığı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK

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