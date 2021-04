Son dakika: Akdeniz'de deprem oldu mu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ölü veya yaralı var mı? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Son dakika: Akdeniz On İki Adalar'da deprem Son Dakika! 17 Nisan On İki Adalar'da deprem! Akdeniz on İki Adalar'da ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu? Akdeniz'de deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ölü veya yaralı var mı? Saat kaçta deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!