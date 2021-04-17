Son dakika: Akdeniz'de deprem oldu mu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ölü veya yaralı var mı? AFAD ve Kandilli deprem listesi!
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Son dakika: Akdeniz'de deprem oldu mu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ölü veya yaralı var mı? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Son dakika: Akdeniz'de deprem oldu mu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ölü veya yaralı var mı? AFAD ve Kandilli deprem listesi!
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Son dakika: Akdeniz On İki Adalar'da deprem Son Dakika! 17 Nisan On İki Adalar'da deprem! Akdeniz on İki Adalar'da ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu? Akdeniz'de deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ölü veya yaralı var mı? Saat kaçta deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Akdeniz On İki Adalar'dadeprem Son Dakika! 17 Nisan Akdeniz On İki Adalar'da deprem! Akdeniz On İki Adalar'da ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu? Akdeniz On İki Adalar'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ölü veya yaralı var mı? Saat kaçta deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! Akdeniz On İki Adalar'da deprem!

SON DAKİKA: ON İKİ ADALAR'DA DEPREM OLDU!

Alınan son dakika bilgisine göre Akdeniz On İki Adalar'da deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Enstitüsü'ne göre 17 Nisan Cumartesi günü Akdeniz On İki Adalar'da saat 20.08'de deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen açıklamalarda depremin 5.0 büyüklüğünde ve 8.9 km derinliğinde olduğu açıklandı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi:

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Son dakika: Akdeniz'de deprem oldu mu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ölü veya yaralı var mı? AFAD ve Kandilli deprem listesi!
Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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