Son dakika... Akbaşoğlu: "Cumhurbaşkanımıza sözde demek bizzat milletimizin kendisine sözde demektir"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (4)

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Milletimizi ve devletimizi temsil eden cumhurbaşkanımıza sözde demek, onu seçen millet iradesinde ve bizzat milletimizin kendisine sözde demektir ki, kendisinin varlığını inkar edecek bir noktayı işaretlemektedir. Dolayısıyla kendi meşruiyetini ortadan kaldıracak bir ifadede bulunan Kılıçdaroğlu'nun hem sayın cumhurbaşkanımızdan hem de milletimizden mutlak surette özür dilemesi bir saygının bir siyasetçi olmanın bir vatandaş olmanın hukuka demokrasiye ve cumhuriyete inanmanın vazgeçilmez gereğidir"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Bu özür dileme noktasında tutum ve davranışını daha da hakaretlerini perçinleştirerek pervasız bir şekilde söylemlerine devam etmesi milletimizden devletimizden nasıl bir kopuş yaşandığının en güzel ifadesi olarak karşımıza çıkıyor"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem