Son dakika! AK Partili Ünal'dan "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir
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Son dakika! AK Partili Ünal'dan "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir

23.03.2021 11:27 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:03

Son dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusuna "Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz" cevabını verdi. İstanbul Sözleşmesi'nin feshiyle ilgili açıklamalarda da bulunan Ünal, "AK Parti'nin siyasal çizgisi bellidir" ifadelerini kullandı. AK Parti'nin yeni bir metin üzerinde çalıştığını da dile getiren Ünal, "Kadın cinayetleri ve şiddetiyle sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, kabine değişikliği ile ilgili soruya, "Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BUNU GÖRECEĞİZ"

Ünal, "Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika! AK Partili Ünal'dan 'Kabine değişikliği olacak mı?' sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Kongre için HDP'ye davette bulunmadık.

"SEÇİLECEK KADROLAR TÜRKİYE'Yİ 2023'E TAŞIYACAK"

Yarın yapılacak AK Parti kongresine değinen Ünal, "Kongrede Türkiye için güven ve istikrar diyeceğiz. Seçilecek kadrolar Türkiye'yi 2023'e taşıyacak" dedi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİYLE İLGİLİ

Ünal, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Sözleşmenin üçüncü cinsiyet, kimlik dayatmanın aparatı haline geldiğini söyleyen Ünal, "Kadın cinayetleri ve şiddetiyle sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi. AK Parti'nin yeni bir metin üzerinde çalıştığını da hatırlatan Ünal, çalışmanın yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

HDP DAVET EDİLMEDİ

Açıklamalarına devam eden Ünal parti yönetiminde yeni birimlerin oluşturulacağını da söyledi ve kongre için HDP'ye davette bulunmadıklarını aktardı.

Son dakika! AK Partili Ünal'dan 'Kabine değişikliği olacak mı?' sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir

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