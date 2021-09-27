Son dakika: AK PARTİLİ SÜREKLİ: "KÖRFEZDE YÜZMEK İÇİN KIYIDA AMBULANS BEKLEMESİ LAZIM"

İZMİR (DHA) - İZMİR Körfezi'nin kirlilik sorununu yerinde tespit etmek amacıyla tekne ile açılan Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer göreve geldikten üç yıl sonra körfezde yüzülebileceğini söylemişti. İzmir Körfezi'nde 3 değil, 13 yılda yüzülmesi mümkün değil. Güzelbahçe'den poz vermekle olmuyor. Girmek istiyorsa gelsin burada, iç körfezde denize girsin ancak kıyada ambulans beklemesi lazım" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Körfezi'nin kirlilik sorununu yerinde tespit etmek amacıyla Bostanlı İskelesi'nden denize açıldı.

Sürekli'nin Çiğli bölgesindeki körfez inceleme turuna, Çevre ve Şehircilikten Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Deniz Doğan, AK Parti İzmir

Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcü Hakan Yıldız ve meclis üyesi Hüsnü Boztepe katıldı. Yerel seçimler öncesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sözünü hatırlatan Sürekli, "Göreve geldikten üç yıl sonra körfezde yüzülebileceğini söyledi. Şu ana kadar 2.5 yıl oldu. 6 ay sonra 3 yıl dolacak. 3 yıl değil 13 yıl dolsa, şu şartlarda körfezde yüzülemez. Özellikle iç körfezi kastediyorum. Güzelbahçe'de dalıyor, poz veriyor ama esas körfez, iç körfezdir. Güzelbahçe'den poz vermekle olmuyor. Girmek istiyorsa gelsin burada denize girsin. Denize girerse de kıyıda ambulans beklemesi lazım" dedi.

'TURİZMİNİ GÜNEYE, TİCARETİNİ KUZEYE KAPTIRMIŞ BİR KENT'

İzmir'in ilk çağlardan itibaren taşıdığı potansiyellerle 'Yaşanılası Kent' olduğunu söyleyen Sürekli, "İzmir, doğal ve yapay dalyanları, tuzlası, jeotermal kaynakları ile eşsizdir. İç körfezinde, sörfe uygun temmuz rüzgarları vardır. Yüzyıllardır limanı, tersanesi vardır. Yani tam bir deniz kentidir ve tarih doludur. Bu hazine, körfezin kirli sularına kurban edilmektedir. Kısaca İzmir; plansızlık nedeni ile turizmini güneye, ticaretini kuzeye kaptırmıştır. Pandemiden dolayı maske kullanıyorduk, bugün kokudan dolayı maske kullanıyoruz" diye konuştu.

'GEDİZ HOBİ GEZİSİDİR'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tekne gezisine değinen Sürekli, "Gediz tam bir fiyasko gezisidir. Gediz dış körfeze akıyor. İç körfez ile alakası yok. İzmir'in körfez kirliliği ile Gediz'in bir ilgisi yok. Hal böyleyken Gediz'e dört gün kamp yapmak tamamen bir hobi faaliyeti ve algı operasyonudur. Bu ziyaret sonrasında yaptığı açıklamalara özellikle kendi belediyelerinden tepki geldi. Gediz Havzası'nı planlamak için kolları sıvayan Soyer; işi 12 maddelik acil eylem planı açıklamaya kadar götürmüştür. ve sevimli bir izci kampı kurup, arkasına bakarak da İzmir'e geri dönmüştür. Öte yandan, Büyük Kanal rojesi kapsamında inşa edilen Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi, 1 milyarlık bir proje. Bu proje çalışıyor mu? Hayır. 4'ncü fazı 7 yılda 3 ihale yaptılar ancak ihale bitmedi. Biz 7 yılda Türkiye'ye çağ atlattık, bunlar ihale yapamadılar. Buradaki artma tesisleri temizlemeyi bırakın, buraya zarar veriyor kirletiyor" diye konuştu. Sürekli, "Tunç Soyer eski Gediz Nehri ağzında açıklama yapacağım. Orası da Mavişehir'dir. Gelip burada açıklama yapmadı" dedi.

'DERELERDEKİ BETON EKOLOJİK DENGEYİ BOZUYOR'

Körfezdeki kirlilik nedenlerine değinen Sürekli, "İzmir'de yağmur suyu ile kanalizasyon hattı bir arada. Bunun ayrıştırılması lazım. 5 bin kilometreye ihtiyaç var. En son yüzde 12'ydi. 640 kilometresi yapılmış durumda. Yağmur suyu ile kanalizasyon suyu aynı olunca yağmurda taşma oluyor ve körfeze deşarj oluyor. Diğer kirlilik sebebi dereler. Körfeze akan dereler. Bunların ıslahı gerekir. Bunlarla ilgili pansuman tedbirleri yapılıyor. Derelerin tabanını beton ile kapladılar. Tam tersine derelere bu zarar verir ve kokuya sebep olur. Dereleri beton yaparsanız buradaki ekolojik dengeyi bozuyorsunuz. Beton olunca bakteri burada kalıyor ve kokuya sebep veriyor. Manda Deresi'nde kireç döktüler, bu da pansuman bir tedbir. Bir süre öncede 6 derenin başına pompalar koymuşlardı bu da pansuman tedbir. Bütün derelerin esaslı bir şekilde deşarj edilmesi ve körfezde kirli suyun akışının önlenmesi lazım" dedi.

'İNŞALLAH SÖYLEMDE KALMAZ'

Öte yandan, dün İzmir'i ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına da yanıt verip, emsal artışına ilişkin talimatıne değinen Sürekli, "Hepimiz bu sorunun emsal artışı ile çözüleceğini söylüyoruz. Bu noktaya gelmiş olmaları güzel. İnşallah söylemde kalmaz, göreceğiz. Meclise getirsinler, biz AK Parti grubu olarak destekleyeceğiz, hatta geliştireceğiz. Farklı tekniklerimiz de olacak' diye konuştu.

'DAHA NEYİ KONUŞUYORUZ'

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'nın Avrupa'dan gelen krediyi engellediğini söylediğine ilişkin bir soru üzerine ise Sürekli, "Biz bunu defalarca dile getirdik. 19 Ağustos'ta Sayın Soyer ile Sayın Yücel'in ziyaretleri çok olumlu oldu. Hem bu konuyu, hem emsal artışını hem diğer hususları zaten epey ölçüde çözmüştük. Bu konu da çözüldü. Bizim açımızdan söylenecek her şey söylendi. O gün Sayın Soyer'in de ifade ettiği gibi Cumhurbaşkanı'mızın onayına giden bir kredi yok. 'Büyükşehir ile bir mutabakat var' deniliyor, bunun da altını çizelim. Büyükşehir ile Dünya Bankası'nın görüşmeleri var ama yazılı hale getirilmiş bir mutabakat dahi onlar arasında yok. Burada zaten Hazine onayı aranmıyor, Hazine garantisi aranıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin borçlanması söz konusu. Bu görüşmeleri Hazine yapacak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapacak. Çalışma sonucunda bir sözleşme yapılacak ve ondan sonra Cumhurbaşkanı'mıza gidecek. Kaldı ki Dünya Bankası çok net ve açık bir şekilde, '2021'de böyle bir kredi çalışmamız yok' dedi. Daha neyi konuşuyoruz? Soyer de bunu teyit etti" ifadelerini kullandı.

'AÇIKLAMAYA KATILIYORUM'

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin (TMMOB) emsal artışının çözüm olmayacağını söylediğine ilişkin sorusuna ise Sürekli şunları söyledi:

"Bizim yapığımız açıklamalara bakarsanız emsal artışının çerçevelerini çizdik. 'Şehircilik planlamalarına uygun ada bazlı yapılan çalışmalardır' dedik. Bu çalışmalar yapıldıktan sonra hangi mahkemeye giderseniz gidin sonucun olumlu olacağına inanıyoruz. Mahkemeye gitme konusunda herkes gidebilir önemli olan sonuç almaktır. İhtisas komisyonlarının uzun çalışması ile ki bizim arkadaşlarımız da çalıştı onlar da destek verecektir. Mimarlar Odası'nın ilk kez bir açıklamasına katılıyorum. Büyükşehirin sosyal konutlar yapması, AK Parti'deki zirvede konulardan biri buydu. Biz, Mimarlar Odası'ndan önce bunu dile getirdik. Biz kapının arkasında konuşanları siyaset yapma açısından açıklamıyoruz. İzmir'deki çalışmalar ile Türkiye'deki Kentsel dönüşümün çalışmaların önünü açalım dedik. Bunlardan biri de emsal artışıydı. Diğeri de sosyal konutların büyükşehir tarafından yapılması. İzmir'in deprem konutları sorunun çözümü ve kentsel dönüşümün bir an önce çözülmesi yönünde katkılarımız yaptık" dedi.

'BALIK TUTAMIYORUM'

Öte yandan körfez incelemesi sırasında AK Partili Sürekli'ye balıkçıların sorunlarını anlatan İzmir'de 35 yıldır balıkçılık yaptığını söyleyen Kadir Uykur, "Körfezimizde su sirkülasyonu var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e 'Arıtma tesisi yapmayın' dedik. "Ege Üniversitesi'ne tahlil ettirdim su sirkilasyonu yok' dedi. Ben balık tutamıyorum. Ellerimiz yara oldu. Arkadaşlarımın derileri dökülüyor" dedi.