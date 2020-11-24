Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik, Arınç'ın istifasıyla ilgili konuştu: Kendisinin değerlendirmelerine MYK da katılmıyor

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik, Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan (YİK) istifasına ilişkin, ''Arınç'ın görüşlerine MYK da katılmıyor'' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK toplantısının ardından açıklama yaptı.

Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

''CHP'li Çeviköz'ün sözleri siyasi bilinçten yoksun sözlerdir. Demokrasinin ithaliyle ilgili bir yaklaşımdan söz ediliyor. ABD'ye ''PKK/PYD'ye verilen silahları topla'' denmeliydi. Karşı tarafa taviz veren bir yaklaşım ortaya koydular. Ana muhalefet, rum partileriyle yarışan bir dil kullanıyor. Kendi ülkesini şikayet edip demokrasi talebinde bulunuyor. Keşke bu sözleri düzeltselerdi.

Başkalarından demokrasi talep etmeden önce nasıl demokrat olunur konusunda bir özeleştiri içine girmelerinin kendi partileri için de ülkemiz için de faydalı olacağını değerlendiriyoruz.

TÜRK GEMİSİNDE HUKUKSUZ ARAMA

Alman savaş gemisi tarafından gemimize çıkılarak yapılan aramayı şiddetle protesto ediyoruz. Hiçbir nezaket göstermedi. Bu aramalar hukukdışı, korsan aramalardır.

Türk askeri Karabağ'da askeri gözlem gücü olarak görev alacak.

AVRUPA'Kİ İSLAMOFOBİ

Fransa yanlış uygulamaları sürdürüyor. DAEŞ'in Avrupa'daki karşılığı oradali faşistlerdir.

BÜLENT ARINÇ'IN YİK'TEN İSTİFASI

Arınç'ın kamuoyunda öne çıkan görüşlerinin, MYK tarafından kabul edilmeliği bellidir. Kendileri istifasını sundular, Cumhurbaşkanımız da kabul etti.