Son Dakika: AK Parti MYK, emekli 103 amiralin imza attığı Montrö bildirisi gündemiyle yarın toplanıyor

Son dakika: 103 amiralin gece yarısı yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi bildirisine tepkiler çığ gibi büyürken, canlı yayına katılan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti MYK'nın Montrö bildirisi gündemiyle yarın toplanacağını belirterek, "Hukuki olarak darbeci zihniyetin temsilcilerine gereken cevap verilecektir" ifadelerine yer verdi.

103 emekli amiral, dün gece büyük tepkilere yol açan bir bildiri yayımladı. Montrö Boğazlar Sözleşmesi konulu bildirideki "Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz." ifadeleri dikkat çekti.

"ANAYASAL DÜZENE KARŞI İŞLENMİŞ BİR SUÇ"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, canlı yayınına telefonla bağlanarak konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gece yarısı yayınlanan bildiri üzerine AK Parti MYK'nın toplanma kararı aldığını söyleyen Şahin, "Demokrasi tarihimizde sıklıkla karşılaştığımız bir bildiri ile karşı karşıyayız, bu durumun anayasal düzene karşı işlenmiş bir suç" ifadelerine yer verdi.

"GEREKEN CEVAP VERİLECEKTİR"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığını hatırlatan Şahin, "Gerek savcılık gerek mahkemeler gerekli değerlendirmeyi yapacaktır. Hukuki olarak darbeci zihniyetin temsilcilerine gereken cevap verilecektir. Cumhur ittifakı olarak bu bildirinin tamamen karşısındayız" dedi.

TOPLANTI ÖNE ALINDI

Genel Sekreter Şahin, gelişme sonucu AK Parti MYK toplantısının öne alındığını da şu sözlerle duyurdu:

"Biz AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantımızı perşembe günü planlamıştık. Ancak bu son gelişmeler dolayısıyla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde yarın AK Parti MYK, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bu bildiriyi çok daha geniş bir şekilde değerlendireceğiz. Ele alacağız. Bu konuda takındığımız tavrı daha da güçlendirmek için gerekli adımları atacağız."

CHP'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Şahin, AK Parti ve MHP'nin bildiriyle ilgili güçlü bir karşı duruş sergilediğini dile getirdi, ana muhalefet partisi CHP'ye tepki gösterdi:

"Uzun süre sessizliklerini koruduktan sonra CHP Sözcüsü bir açıklama yaptı, 'buradan darbe çıkarmak sivil darbecilere mahsus bir özellik' dedi. Burada şunu ifade etmek lazım. Darbe artığı kesimler var. CHP'nin açıklamaları ortada. Bu bildiye imza atarım diyen İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı'nın tavrı ortada. CHP'nin tutumu bildirinin altına imza atarım diyen İYİ Parti Milletvekilleri cunta heveslilerine zemin oluşturuyor."

"TÜRK YARGISI GEREĞİNİ YAPACAK"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da yayınlanan bildiriye tepki göstererek, "Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tam. Böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramayacağı açıktır" ifadelerine yer verdi.



