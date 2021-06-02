AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş'ten ziyaretler

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette Karabük'e yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Milletvekilleri Ünal ve Güneş, Bakan Yanık'a yeni görevinde başarılar dileyerek misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Bakanı Yanık da iyi dilekleri ve nazik ziyaretlerinden dolayı milletvekillerine teşekkür etti.

AK Parti Karabük teşkilatından DSİ Genel Müdürü Yıldız'a ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş ve AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Devlet Su İşleri Genel Müdürü (DSİ) Kaya Yıldız'ı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette Karabük'e yapılan ve yeni yapılacak yatırımlar hakkında istişarelerde bulunuldu.

DSİ Genel Müdürü Yıldız, Safranbolu içme suyu isale hattı ve arıtma tesisinde testlere başlandığını belirterek, en kısa sürede de vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti.

Ziyarette, AK Parti Karabük il başkan yardımcıları Osman Uzunoğlu, Yıldıray Yıldırım ve Berat Baykara da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu