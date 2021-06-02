AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş'ten ziyaretler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş'ten ziyaretler

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş'ten ziyaretler
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Politika

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette Karabük'e yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Milletvekilleri Ünal ve Güneş, Bakan Yanık'a yeni görevinde başarılar dileyerek misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Bakanı Yanık da iyi dilekleri ve nazik ziyaretlerinden dolayı milletvekillerine teşekkür etti.

AK Parti Karabük teşkilatından DSİ Genel Müdürü Yıldız'a ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş ve AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Devlet Su İşleri Genel Müdürü (DSİ) Kaya Yıldız'ı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette Karabük'e yapılan ve yeni yapılacak yatırımlar hakkında istişarelerde bulunuldu.

DSİ Genel Müdürü Yıldız, Safranbolu içme suyu isale hattı ve arıtma tesisinde testlere başlandığını belirterek, en kısa sürede de vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti.

Ziyarette, AK Parti Karabük il başkan yardımcıları Osman Uzunoğlu, Yıldıray Yıldırım ve Berat Baykara da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Parlamentolararası Birlik Grubu Türk Grubu Başkanı Kavakçı Kan: HDP'li üye son toplantıda Türkiye'yi şikayet etti
Parlamentolararası Birlik Grubu Türk Grubu Başkanı Kavakçı Kan: HDP'li üye son toplantıda Türkiye'yi şikayet etti
Gelecek Partisi ilk kez seçime giriyor! Ahmet Davutoğlu'ndan iddialı açıklamalar
Gelecek Partisi ilk kez seçime giriyor! Ahmet Davutoğlu'ndan iddialı açıklamalar

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Demet Akalın Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Mert Günok Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş'ten ziyaretler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 20:33:35. #1.15#

title