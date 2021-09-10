Son dakika: AK Parti Karaman Milletvekili Şeker, spor yatırımlarını inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: AK Parti Karaman Milletvekili Şeker, spor yatırımlarını inceledi

Son dakika: AK Parti Karaman Milletvekili Şeker, spor yatırımlarını inceledi
Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker, kentte yapımı devam eden ve tamamlanan spor yatırımlarını yerinde inceledi.

AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker, kentte yapımı devam eden ve tamamlanan spor yatırımlarını yerinde inceledi.

İlk olarak Gençlik Merkezini ziyaret eden Şeker, Deneyap Teknoloji Atölyeleri hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'ten bilgi aldı.

Ardından Karaman'ın önemli spor yatırımları arasında yer alan 15 bin kişi kapasiteli şehir stadyumu, 2 bin 500 kişilik spor salonu, kapalı tenis kortu ve kaykay pistinde incelemelerde bulunan Şeker, devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgiler aldı.

Şeker, ziyaretlerin ardından yaptığı konuşmada, Karaman'da yapımı devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte gençlerin daha modern ve daha iyi şartlarda spor yapma imkanı bulacağını belirtti.

Gençlere bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada tüm imkanları en güzel şekilde ortaya koymaya devam edeceklerini ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki Karaman, birçok spor branşında sporcu yetiştiren ve milli takımlara daha çok sporcu veren iller arasında olacak. İlimizde inşası devam eden tesislerimiz ise Türkiye'nin en güzel ve en modern tesisleri arasında yerini alarak, Karaman halkına hizmet edecek. Bizler aynı heyecanla desteklerimize devam edeceğiz ve bu tesisler Karamanımız için bir kazanç olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Tanju Özcan Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Ece Üner Müge Anlı Şevket Çoruh Ferhan Şensoy
Spor Cristiano Max Meyer Fatih Terim Nihat Özdemir Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika: AK Parti Karaman Milletvekili Şeker, spor yatırımlarını inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 14:11:19. #1.16#

title