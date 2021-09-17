Son dakika: AK Parti heyeti, eğitim yatırımlarını inceledi

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve İl Başkanı Abdullah Akif Gür, il merkezinde yapılan yeni okulları ziyaret etti.

Özdemir ve Gür, Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Vakıfbank Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, okulları inceledi.

Çocukların ve idarecilerin sağlığının önemine değinen Özdemir, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz okulu, öğretmenler de öğrencilerini özledi. Okullarımızın açık kalması ve yüz yüze eğitimin devam edebilmesi için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca hazırlanan rehber bizim için çok önemli bir yol göstericidir. Bu rehber doğrultusunda hareket etmeli, maske, mesafe ve temizlik kurallarına da özen göstermeliyiz. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz ve tüm paydaşlarımızla el ele vererek bu süreci yürütecek ve okullarımızın güvenle eğitim öğretime devam edebilmesi için gayret göstereceğiz."

Batman'da her alanda olduğu gibi eğitim alanında da yatırımların hızla devam ettiğini ifade eden Özdemir "1 anaokulu, 3 ilkokul, 2 ortaokul, 3 Anadolu Lisesi, 2 atölye ve 1 yeni Halk Eğitim Merkezi'nin yapılması 2021 devlet yatırım programına alınmıştı. İlimizin ve ilçemizin ihtiyacı olan yeni eğitim yatırımlarının da programa alınması için bakanlık nezdinde girişimlerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.