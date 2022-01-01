Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık Ankara'da yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti. Ziyaret esnasında konuşan Bakan Yanık, "İnşallah 2022 sağlık çalışanlarının yükünün daha hafiflediği, salgın sıkıntısından kurtulduğumuz bir yıl olacak" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara Şehir Hastanesi'nde 2022 yılının ilk bebeğini ziyaret etti. Osman ve Emine Çavdar çiftinin üçüncü bebeğini olan bir kız çocuğunun 2022'nin ilk bebeği olması ve baba Osman Çavdar'ın ilk iki çocuğunun doğumunda eşinin yanında olamaması ziyareti daha da anlamlı bir hale getirdi. Üçüncü çocuğunu dünyaya getiren anne Emine Çavdar'ı ziyaret eden Yanık, 3 kilogram 400 gram olarak dünyaya gelen ve henüz ismi konulmayan kız bebeğin ömrünün uzun, bahtının güzel olması ve sağlıkla büyümesi temennisinde bulundu.

Bakanlığın bir geleneği olarak yeni yılı ilk doğan bebeklerini karşıladıklarını söyleyen Bakan Yanık, 2022'nin bütün insanlığa huzur, mutluluk, barış ve korona virüs salgının olmadığı günler getirmesini diledi.

Doğumun bir umut simgesi olduğuna dikkat çeken Bakan Yanık, "Bizler hayatı bir emanet olarak alan, yaşayan o yüzden de üzerine ihtimam gösteren insanlarız. Henüz ismi yok ama böyle bir güzelliği ziyaret etmiş olmaktan dolayı heyecanlıyım. Çok hoş bir mutluluk oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Rabb'im mutlulukla, huzurla, sağlıkla bereketle büyütmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.

"2022 sağlık çalışanlarının yükünün daha hafiflediği, salgın sıkıntısından kurtulduğumuz bir yıl olacak"

Sağlık personelleri hakkında da konuşan Yanık, "Sağlık personeli ve doktorlarımız da özellikle pandemi döneminde muazzam bir özveriyle çalışıyorlar. Gönüllülük duygusuyla, şuuruyla çalışıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah 2022 sağlık çalışanlarının yükünün daha hafiflediği, salgın sıkıntısından kurtulduğumuz bir yıl olacak" ifadelerine yer verdi.

Basın mensuplarına teşekkür ederek yeni yıla beraber girdiklerini dikkat çeken Bakan Yanık, önümüzdeki yılın hep güzel haberlerin yapıldığı ve mutluluk haberlerini paylaşıldığı bir yıl olmasını diledi.

Bebeğe altın takan Yanık, yeni yılın ilk bebeği ve ailesini daha sonra ikamet ettikleri Ankara'nın Keçiören ilçesinde ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.

Servisteki diğer hastaları ve bebekleri de ziyaret Yanık, hastane personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA