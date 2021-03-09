Son dakika... Ağrı Dağı'nın beyazı ovanın yeşili ile bütünleşti
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Son dakika... Ağrı Dağı'nın beyazı ovanın yeşili ile bütünleşti

09.03.2021 13:26 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:32

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ağrı Dağı'nın beyazı ovanın yeşili ile bütünleşti 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na Mart ayında yağan kar adeta görsel şölen oluşturdu.

Ağrı Dağı'nın beyazı ovanın yeşili ile bütünleşti

IĞDIR - 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na Mart ayında yağan kar adeta görsel şölen oluşturdu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar, şehir merkezinde ise sağanak yağmur olarak görüldü. Havanın açık olmasından dolayı gün boyu görünün Ağrı Dağı, yolculuk yapan insanlara keyifli dakikalar yaşattı. Özellikle Iğdır-Tuzluca karayolu üzerinde seyahat eden vatandaşlar, sıra dağlarla birleşen Ağrı Dağı'nı izleyerek yolculuğun tadını çıkardı. Bölgeye ilk kez gelen ve kendini görenlere ev sahipliği yapan Ağrı Dağı, ihtişamı ile kendine hayran bıraktı. Ağrı Dağı kar yağışı ile adeta beyaz gelinliğini giyerken, Iğdır ovasının yeşili ve gökyüzünün maviliği ile bütünleşerek adeta görsel şölen oluşturdu.

Son dakika... Ağrı Dağı'nın beyazı ovanın yeşili ile bütünleşti
Son dakika... Ağrı Dağı'nın beyazı ovanın yeşili ile bütünleşti
Son dakika... Ağrı Dağı'nın beyazı ovanın yeşili ile bütünleşti
Son dakika... Ağrı Dağı'nın beyazı ovanın yeşili ile bütünleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TUNÇ

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