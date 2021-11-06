Son dakika: Afyonkarahisarlı şehit yakınları ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki - Haberler
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Son dakika: Afyonkarahisarlı şehit yakınları ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Son dakika: Afyonkarahisarlı şehit yakınları ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine tepki gösterdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine tepki gösterdi.

Kumartaşlı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakını olan kişiye küfretmesini nefretle kınadıklarını kaydetti.

Vatanın bütünlüğü, milletin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerin aziz hatıralarına ve yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletin asla unutmayacağını vurgulayan Kumartaşlı, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan Meclis'imizde, teröre destek verenlerle, şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren, hiçbir parti ve milletvekili istemiyoruz. Şehit aileleri ve gaziler olarak, her kim terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip, iş tutarsa, karşısında bizleri görecektir. Lütfü Türkkan'ın derhal milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz."

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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