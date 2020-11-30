Son dakika! Afyonkarahisar'da karantina ihlali yapan kişi ile oğlu KYK yurduna yerleştirildi
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Son dakika! Afyonkarahisar'da karantina ihlali yapan kişi ile oğlu KYK yurduna yerleştirildi

30.11.2020 18:29 | Son Güncelleme: 30.11.2020 18:32
Son dakika! Afyonkarahisar'da karantina ihlali yapan kişi ile oğlu KYK yurduna yerleştirildi

Son dakika gündem haberi: Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında banka girişinde güvenlik görevlisince yapılan HES kodu sorgulamalarında karantina ihlali yaptığı belirlenen bir kişi ile oğlu, KYK yurduna yerleştirildi.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında banka girişinde güvenlik görevlisince yapılan HES kodu sorgulamalarında karantina ihlali yaptığı belirlenen bir kişi ile oğlu, KYK yurduna yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Burmalı Mahallesi Bankalar Caddesi'ndeki bir banka şubesine gelen D.T'nin (65), Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kontrolünde Kovid-19 testinin pozitif, oğlu M.T'nin temaslı olduğunu tespit etti.

İhbar üzerine bölgede devriye gezen polis ekipleri, adrese sevk edildi.

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Polis ekipleri, D.T. ile yanında bulunan oğlu M.T'yi (32) gözetimde tutarak 112'den ekip talebinde bulundu.

Özel araca bindirilen D.T. ile temaslı oğlu M.T, Organize Sanayi Bölgesindeki KYK yurduna yerleştirildi.

Öte yandan 65 yaşındaki D.T'ye sokağa çıkma yasağı ihlalinden de cezai işlem de uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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