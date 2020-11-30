Son dakika! Afyonkarahisar'da karantina ihlali yapan kişi ile oğlu KYK yurduna yerleştirildi

Son dakika gündem haberi: Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında banka girişinde güvenlik görevlisince yapılan HES kodu sorgulamalarında karantina ihlali yaptığı belirlenen bir kişi ile oğlu, KYK yurduna yerleştirildi.