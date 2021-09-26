Son dakika... AFGANİSTAN - Taliban, Kandahar'da dört silah kaçakçısını yakaladı

Ele geçirilen silahlardan detaylar

Yakalanan silah kaçakçılarından detaylar

Taliban'ın Kandahar Merkez Sözcüsü Mevlevi Sabur ile röportaj

Silah kaçakçısı olduğu öne sürülen Esmatullah ile röportaj KANDAHAR - Taliban, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar kentinde gerçekleştirdiği operasyonla silah kaçakçısı olduğu öne sürülen dört kişiyi yakaladı. Kaçakçıların silahları Pakistan'a kaçırmak istediği belirtildi. Kandahar merkez sözcüsü Mevlevi Sabur, kaçakçıların silahları Helmand'dan Kandahar'a getirip buradan da Gazne'ye götürüp komşu ülke Pakistan'a kaçırmak istediklerini ve düzenlenen operasyon sonucunda 41 farklı silahla 4 kişinin tutuklandığını belirtti. Silah kaçakçılığı yapmakla suçlanan Esmatullah, kardeşinin önceki hükümette asker olduğunu ve evde silah ve mühimmat sakladıklarını belirtti. Öğle saatlerinde 150 Taliban üyesinin evlerine baskın yaptığını, kendisi, kardeşi ve diğer iki kişinin tutuklandığını söyledi.