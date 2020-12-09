Son dakika haberi: Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü

Son dakika haberine göre Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 24 yaşındaki genç aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü

ADANA - Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 24 yaşındaki genç aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.20 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi 3171 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Tabancaların da patladığı kavgada Ali Ardağlı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Yakınları Adli Ardağlı'yı yere yığıldığını görmesi üzerine yakınlarda bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen Ardağlı kurtarılamadı. Gencin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE