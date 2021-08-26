Köpeklerin kovaladığı çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köpeklerin kovaladığı çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokak köpeklerinin kovaladığı 13 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokak köpeklerinin kovaladığı 13 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Bahçeşehir Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda, sokak köpekleri bisikletiyle kaldırımda ilerleyen Arda Doruk Derin'i kovaladı.

Panikle köpeklerden kaçan ve kaldırımdan bulvara inen çocuk, M.B'nin kullandığı otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Derin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü M.B, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, köpeklerin kaldırımda bisikletiyle ilerleyen çocuğu kovalaması ve kaçan çocuğa otomobilin çarpması başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Mahalle sakinleri başıboş sokak köpeklerinden şikayetçi

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Akkuş (22), bölgede başıboş sokak köpekleri yüzünden daha önce de kazalar yaşandığını söyledi.

Akkuş, ilgili kurumlara köpeklerin barınağa götürülmesi için çok kez dilekçe gönderdiklerini ancak çözüm sağlanamadığını ifade etti.

Serpil Karneci (40) de köpeklerin sesini duyup evinin balkonundan yola baktığında çocuğu yerde yaralı halde gördüğünü kaydederek, "Köpekler sürekli insanlara saldırıyor. Daha önce de bu nedenle kazalar yaşandı. Çocuğum bu yolu kullanarak okuluna gidecek ve ben bu nedenle çok endişeliyim." diye konuştu.

Emine Göneş (63), kazanın ardından olay yerine gittiğini belirterek, "Çocuğu gördüğümde durumu iyi değildi. Dayanamayıp uzaklaştım. Bu olay sokak köpekleri nedeniyle bölgemizde yaşanan ilk kaza değil. Hala olayın şokunu atlatamadık. Burada birçok okul var. Çocuklar okula ulaşmak için köpeklerin bulunduğu yolu kullanmak zorunda kalıyor. Bu nedenle çok tedirginiz. Bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Köpeklerin kovaladığı çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Köpeklerin kovaladığı çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Köpeklerin kovaladığı çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Köpeklerin kovaladığı çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Köpeklerin kovaladığı çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Köpeklerin kovaladığı çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Köpeklerin kovaladığı çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Köpeklerin kovaladığı çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Köpeklerin kovaladığı çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Dolmuş şoförünün özel halk otobüsünün çarpmasıyla öldüğü kaza kamerada
Dolmuş şoförünün özel halk otobüsünün çarpmasıyla öldüğü kaza kamerada
200 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki dede, babaanne ve torun yaşamını yitirdi
200 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki dede, babaanne ve torun yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mansur Yavaş Hamid Karzai Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Mesut Akusta Aleyna Tilki Fahriye Evcen Mahsun Kırmızıgül
Spor Burak Elmas Enner Valencia Hikmet Karaman Sadık Çiftpınar Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Köpeklerin kovaladığı çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.08.2021 14:12:19. #1.13#

title