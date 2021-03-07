Son dakika haberleri | Adana'da feci kaza: 3 ölü
07.03.2021 22:26 | Son Güncelleme: 07.03.2021 22:56
Son dakika haber... Adana'nın Ceyhan ilçesine meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Adana'nın Ceyhan ilçesine meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen ilk bilgilere göre, Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı otoyolda hafif ticari araç tır dorsesine arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı