Son dakika haberleri | Adana'da feci kaza: 3 ölü
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Son dakika haberleri | Adana'da feci kaza: 3 ölü

07.03.2021 22:26 | Son Güncelleme: 07.03.2021 22:56

Son dakika haber... Adana'nın Ceyhan ilçesine meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesine meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen ilk bilgilere göre, Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı otoyolda hafif ticari araç tır dorsesine arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

-İHA-

Son dakika haberleri | Adana'da feci kaza: 3 ölü
Son dakika haberleri | Adana'da feci kaza: 3 ölü
Son dakika haberleri | Adana'da feci kaza: 3 ölü
Son dakika haberleri | Adana'da feci kaza: 3 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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