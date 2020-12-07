İntikam eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İntikam eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu

07.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 07.12.2020 08:00

Adana'da eylem hazırlığında olan DEAŞ'lılara operasyon -Türkiye'nin sözde Emiri "Briketç, Hureyre" kod adlı Mahmut Özden'in tutuklanmasının üzerine intikam almak için eylem hazırlığında olan 7 DEAŞ'lı teröriste yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde...

Adana'da eylem hazırlığında olan DEAŞ'lılara operasyon
-Türkiye'nin sözde Emiri "Briketç, Hureyre" kod adlı Mahmut Özden'in tutuklanmasının üzerine intikam almak için eylem hazırlığında olan 7 DEAŞ'lı teröriste yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi
ADANA - Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri "Briketçi, Hureyre" kod adlı Mahmut Özden'in tutuklanmasının üzerine intikam amaçlı eylem faaliyetinde olan 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliler yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden'in tutuklanmasının ardından intikam almak için eylem yapacağı öne sürülen 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı çıkarılan 7 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
Şafak vakti özel harekat polislerinde desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Söz konusu şahısların evlerine özel harekat timleri koçbaşlarıyla kapıyı kırarak içeri girdi. Ardından özel harekat timleri şahıslara kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Şahısların evlerinde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, dijital malzeme ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İntikam eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu
İntikam eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu
İntikam eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu
İntikam eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu
İntikam eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu
İntikam eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu
İntikam eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu
İntikam eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu
İntikam eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: 6 ilde PKK'nın gençlik yapılanmasına şafak operasyonu: 24 gözaltı
Son dakika haberleri: 6 ilde PKK'nın gençlik yapılanmasına şafak operasyonu: 24 gözaltı
Malatya'da torbacılara şafak operasyonu: 14 tutuklama
Malatya'da torbacılara şafak operasyonu: 14 tutuklama
Ankara'da intikam cinayeti
Ankara'da intikam cinayeti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Gökhan Alkan Jennifer Lopez Diego Armando Maradona
Spor Sörloth Erol Bulut Gökhan Gönül Burak Yılmaz Mbaye Diagne
Tüm Haberler Aydın Aralık Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İntikam eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 08:00:02. #1.15#
title