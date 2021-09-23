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Son dakika: Adana'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

AA / Yusuf Tunur - Haberler | Güncel
Son dakika: Adana'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'nın Ceyhan ilçesinde, devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Ömer Faruk Özel'in (29) kullandığı 44 ADB 235 plakalı hafif ticari araç, Adnan Menderes Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Sürücü ile araçtaki aynı aileden Ebru (44), İsmail (54), Büşra (24), Eymen (11) ve Yağız Buğra Yavaş (2) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği yaralılardan Ebru Yavaş, yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika: Adana'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Son dakika: Adana'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

AA / Yusuf Tunur - Son Dakika Haberleri
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