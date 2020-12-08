Adalet Bakanı Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu ile görüştü
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Adalet Bakanı Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu ile görüştü

08.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:04

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, insan hakları eylem planı çalışmaları kapsamında Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ile görüştü.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, insan hakları eylem planı çalışmaları kapsamında Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ile görüştü.

Bakan Gül, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

TTB Başkanı Feyzioğlu ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Gül, "Barolarımızın ve avukatlarımızın değerli katkıları çalışmalarımıza her zaman olduğu gibi ışık tutacaktır." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu ile görüştü
Adalet Bakanı Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu ile görüştü
Adalet Bakanı Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç

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