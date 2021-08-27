GAZİANTEP - Adalet Bakanı Gül'den Süper Lig ekibi Gaziantep'e ziyaret
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GAZİANTEP - Adalet Bakanı Gül'den Süper Lig ekibi Gaziantep'e ziyaret

Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü'nü ziyaret etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü'nü ziyaret etti.

Bakan Gül, ziyarette, kulüp başkanı Cevdet Akınal, yöneticiler, teknik direktör Erol Bulut ve oyuncularla sohbet etti.

İsminin yazılı olduğu 27 numaralı forma ve Passolig kartı hediye edilen Gül, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı maç için tesislerden ayrılan futbolculara başarılar diledi.

Gül'e, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri Derya Bakbak, Ahmet Uzer ve Müslüm Yüksel eşlik etti.

GAZİANTEP - Adalet Bakanı Gül'den Süper Lig ekibi Gaziantep'e ziyaret
GAZİANTEP - Adalet Bakanı Gül'den Süper Lig ekibi Gaziantep'e ziyaret
GAZİANTEP - Adalet Bakanı Gül'den Süper Lig ekibi Gaziantep'e ziyaret
GAZİANTEP - Adalet Bakanı Gül'den Süper Lig ekibi Gaziantep'e ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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GAZİANTEP - Adalet Bakanı Gül'den Süper Lig ekibi Gaziantep'e ziyaret - Haberler
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