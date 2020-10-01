Son Dakika | ABD'ye gitmek isteyen Honduraslı mülteciler Guatemala'ya vardı
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Son Dakika | ABD'ye gitmek isteyen Honduraslı mülteciler Guatemala'ya vardı

01.10.2020 23:03 | Son Güncelleme: 01.10.2020 23:07
Son Dakika | ABD'ye gitmek isteyen Honduraslı mülteciler Guatemala'ya vardı

Son dakika haberleri... BUENOS Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ABD'ye ulaşmak üzere yola çıkan binden fazla Honduraslı mülteci, Guatemala'ya ulaştı.

BUENOS Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ABD'ye ulaşmak üzere yola çıkan binden fazla Honduraslı mülteci, Guatemala'ya ulaştı.

Guatemala basınında çıkan habere göre, daha iyi hayat şartları için ülkelerinden yola çıkan ve Guatemala ile Meksika'yı geçerek ABD'ye ulaşmak isteyen aralarında çocukların da bulunduğu binden fazla Honduraslı mülteci, çeşitli sınır kapılarından geçerek Guatemala'ya ulaştı.

Honduras'tan sosyal medya üzerinden toplanarak yola çıkan göçmenlerin büyük bir kısmının kimlik ve pasaport gibi belgeleri taşımadığı açıklandı.

Basına yansıyan görüntülerde de ülkenin çeşitli sınır kapılarına yığılan göçmenlerin kapılardan koşarak geçtiği görüldü.

Ayrıca, göçmenlerin Guatemala'ya girmeleri için gereken Kovid-19 testinin de bulunmadığı belirtildi.

Yaklaşık iki yıl önce Orta Amerika'nın çeşitli ülkelerinden ABD'ye gitmek için kalabalık bir göçmen karavanı yola çıkmış ve ara seçimlerin yapıldığı dönemde ülkedeki tartışma konularından birisi olmuştu.

Son iki yılda Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye giden göçmenlerden 300'den fazlası hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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