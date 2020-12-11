Son dakika! ABD öncülüğündeki koalisyon YPG/PKK'yı protesto eden Arapları sakinleştirmek için devrede
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Son dakika! ABD öncülüğündeki koalisyon YPG/PKK'yı protesto eden Arapları sakinleştirmek için devrede

11.12.2020 23:37 | Son Güncelleme: 11.12.2020 23:40
Son dakika! ABD öncülüğündeki koalisyon YPG/PKK'yı protesto eden Arapları sakinleştirmek için devrede

Son dakika haberi: Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, terör örgütü YPG/PKK karşıtı gösterilerin son bulması için devreye giren ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, bölgenin ileri gelenleriyle bir araya geldi.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, terör örgütü YPG/PKK karşıtı gösterilerin son bulması için devreye giren ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, bölgenin ileri gelenleriyle bir araya geldi.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Deyrizor ilinin doğu kırsalında son günlerde YPG/PKK'ya karşı gösteriler düzenleyen Arapları sakinleştirmek için devreye girdi.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, koalisyon güçlerine bağlı bir heyet ve bazı YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'un doğu kırsalında bölgenin ileri gelenleriyle görüştü.

Koalisyon heyeti, Ömer petrol sahasında yaklaşık 3 saat süren toplantıda, YPG/PKK'ya karşı düzenledikleri protestolara son vermeleri halinde Arap temsilcilerine, isteklerinin yerine getirileceği sözünü verdi.

Daha önceki dönemlerde de bölgenin ileri gelenleriyle bir araya gelen koalisyon heyeti, Araplara verdikleri sözleri yerine getirmemişti.

YPG/PKK işgalinde yaşayan Deyrizorlu Araplar, bölge halkı arasında ayrımcılık yapılması, kötü yaşam koşulları ve bölgede giderek yaygınlaşan rüşvet ve yolsuzluğa karşı son günlerde sık sık gösteriler düzenliyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohamad Misto

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