: Son Dakika: James Jeffrey ve Kelly Craft Suriye için Türkiye'ye geldi

02.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:56

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'de.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Craft ve Jeffrey, Ankara'daki temasları sırasında Türk yetkililerle Suriye konulu görüşmeler yapacak.

SURİYE'DEKİ REJİM SALDIRISI VE İNSANİ KRİZ ELE ALINACAK

Amerikalı heyetin Türkiye'de bulundukları sürede ayrıca BM ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmelerde Suriye'de rejim saldırıları nedeniyle ortaya çıkan insani krizin ele alınması planlanıyor.

NE OLMUŞTU?

27 Şubat günü İdlib'de Esed Rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucunda 34 askerimizin şehit edilmesinin ardından ABD Türkiye'ye destek vermişti. ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcis Craft, BM Güvenlik Konseyinde, İdlib ile ilgili artan gerginliğin azaltılmasına yönelik yaptığı konuşmasında, "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır" ifadelerini kullanmıştı.

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