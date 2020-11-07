Son Dakika: ABD'nin 46'ıncı başkanı seçilen Joe Biden'dan ilk açıklama: Hepinizin başkanı olacağım

Son dakika: ABD'de başkanlığını ilan eden Joe Biden, Twitter hesabından paylaştığı ilk mesajında, "Amerika, bu harika ülkeyi yönetmek için beni seçmenizden onur duydum. Bütün Amerikalıların başkanı olacağım" dedi.

3 Kasım'da düzenlenen ABD Başkanlık seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre, mevcut Başkan Donald Trump'ı deviren eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, zafere ulaşarak ABD'nin 46. Başkanı oldu.

PENSİLVANYA, BİDEN'A ZAFERİ GETİRDİ

Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletinde sayımlar devam ederken bu sabah Pensilvanya ve Nevada'da sayımlar tamamlandı. Biden, iki eyaletteki 26 delegeyi hanesine yazdırdı. Böylece, 264 olan delege sayısını 290'a çıkaran Biden, ABD'nin seçilmiş başkanı oldu.

Georgia ve Arizona eyaletlerinde de Biden önde iken Trump'ın bu 2 eyaleti kazanması dahi artık başkanlık yarışına etki etmeyecek.

"BÜTÜN AMERİKALILARIN BAŞKANI OLACAĞIM"

Başkanlığını ilan eden Joe Biden, Twitter hesabından paylaştığı ilk mesajında, "Amerika, bu harika ülkeyi yönetmek için beni seçmenizden onur duydum" dedi. Biden, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı: "Önümüzde yapılacak zor işler olacak ama size şunun sözünü veriyorum: Ben, bana oy vermiş olun ya da olmayın, bütün Amerikalıların başkanı olacağım. Bana duyduğunuz inancı koruyacağım."