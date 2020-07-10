Son Dakika: ABD'den Ayasofya kararına ilk tepki: Hayal kırıklığına uğradık
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FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra cami olarak ibadete açıldı. İlk namaz 24 Temmuz cuma günü kılınacak.

Son Dakika: ABD'den Ayasofya kararına ilk tepki: Hayal kırıklığına uğradık

Son dakika: Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasına ilişkin ABD'den ilk açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk hükümetinin Ayasofya'nın statüsünü değiştirmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradık" denildi.

10.07.2020 22:32 | Son Güncelleme: 10.07.2020 22:45

Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılıp yeniden ibadete açılması kararına ilişkin ABD'den yapılan ilk açıklamada, "Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi hayal kırıklığı" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Danıştay 10. Dairesi'nin kararı sonrası Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Türk hükümetinin Ayasofya'nın statüsünü değiştirmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradık. Türkiye'nin Ayasofya'nın herkesin erişebileceği bir yer olmaya devam etmesini sağlamak için atacağı adımları öğrenmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

AB YÜKSEK TEMSİLCİSİ BORRELL'DEN İLK AÇIKLAMA

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, Danıştay'ın 1934 tarihli Ayasofya'ya müze statüsü kazandıran Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi kararını "üzücü" bulduklarını dile getirdi.

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Son Dakika: ABD'den Ayasofya kararına ilk tepki: Hayal kırıklığına uğradık
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