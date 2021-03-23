Son Dakika! Kritik zirvede ABD Dışişleri Bakanı'ndan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Yakın ilişkileri korumak ABD ve NATO'nun çıkarına

Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına. ABD ve NATO, Türkiye'yi yakında tutmak istiyor" ifadelerine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bakan olarak ilk kez geldiği NATO karargahında Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile basına açıklama yaptı.

"GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞADIĞIMIZ SIR DEĞİL"

Açıklamalarında Türkiye ile yaşanan S-400 sorununa da değinen Blinken, "Türkiye ile S-400 konusunda görüş ayrılığı yaşadığımız sır değil" dedi.

"TÜRKİYE, DEĞER VERDİĞİMİZ BİR MÜTTEFİKİMİZ"

Türkiye'yi yakında tutmak istediklerini de vurgulayan Blinken, "Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına. ABD ve NATO, Türkiye'yi yakında tutmak istiyor" şeklinde konuştu.

NATO GENEL SEKRETERİ: ENDİŞELERİMİZ VAR

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye'nin S-400 alması ve Doğu Akdeniz konusunda endişelerimiz var. Türkiye ile Yunanistan arasında çatışma riskini önleyecek mekanizma oluşturduk" ifadelerine yer verdi.