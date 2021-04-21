Son Dakika | ABD'de siyahi Floyd davasında eski polis Chauvin'in suçlu bulunması memnuniyetle karşılandı
Son dakika gündem haberi... ABD'nin Minnesota eyaletinde dün mahkeme jürisinin, eski polis memuru Derek Chauvin'i siyahi George Floyd'un ölümünden suçlu bulmasına ülke genelinden olumlu tepkiler geldi.
ABD'nin Minnesota eyaletinde dün mahkeme jürisinin, eski polis memuru Derek Chauvin'i siyahi George Floyd'un ölümünden suçlu bulmasına ülke genelinden olumlu tepkiler geldi. Black Lives Matter (BLM) hareketi üyeleri, New York eyaletindeki Times Meydanı'nda bir araya gelerek gösteri düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol