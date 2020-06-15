ABD'de polis, 7 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıktı
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ABD'de polis, 7 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıktı

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonucu çıkan protestolar devam ediyor. Babasıyla beraber ırkçılık karşıtı gösterilere katılan 7 yaşındaki çocuğun yüzüne bir polis tarafından biber gazı sıkıldı. Küçük çocuğun yardımına koşan protestocular yaşanan olaya tepki gösterdi.

15.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:31

Son dönemlerde polis şiddeti ve ırkçılıkla gündeme gelen ABD'nin başkenti Washington'da Mando Avery ve oğlu, ailesiyle birlikte kiliseden çıktıktan sonra Seattle şehrindeki ırkçılık karşıtı protestoya katıldı. Protesto sırasında bir polis memuru, Avery'nin 7 yaşındaki oğlunun yüzüne biber gazı sıktı. Küçük çocuk çığlık atarak babasına sarılırken, diğer protestocular da çocuğun yüzüne süt ve su dökerek müdadele etti. Protestocular yaşanan olaya tepki gösterirken, o anlar ise kuaför olduğu belirtilen 34 yaşındaki Evan Hreha tarafından kayda alındı.

KÜÇÜK ÇOCUK OLAY KARŞISINDA TRAVMA YAŞADI

Küçük çocuğun olay karşısında travma yaşadığı ve ailesine 'bunu hak edecek ne yaptığını' sorduğu aktarıldı. Olayla ilgili yerel medyaya konuşan Avery, kendisini en çok üzen şeyin yakın mesafede bulunan diğer polis memurlarının ve bir grup acil durum ekibinin oğluna yardım etmemesi olduğunu ifade etti.

ABD'de polis, 7 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıktı

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞAN KİŞİYE GÖZALTI

Yerel medyada yer alan haberde, videoyu sosyal medyada paylaşan Hreha'nın, küçük çocuğun yüzüne gaz sıktığı düşünülen polis memuruna " videoyu paylaşacağım" demesi üzerine, Hreha'nın olaydan 1 hafta sonra bir polis memuruna 'lazer tuttuğu' gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Hreha ise üzerinde lazer olmadığını, gözaltına alınma sebebinin görüntüleri kaydetmesi ve sosyal medyada paylaşması olduğu öğrenildi. Küçük çocuğun ailesinin, olayla ilgili hukuk mücadelesi başlattığı belirtildi.

ABD'de polis, 7 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıktı

Kaynak: DHA

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