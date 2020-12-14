Son dakika... ABD'de koronavirüslü olduğunu iddia ederek polise tüküren kişiye hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... ABD'de koronavirüslü olduğunu iddia ederek polise tüküren kişiye hapis cezası

14.12.2020 07:55 | Son Güncelleme: 14.12.2020 07:59
Son dakika... ABD'de koronavirüslü olduğunu iddia ederek polise tüküren kişiye hapis cezası

Son dakika dünya haberine göre ABD'de bir polis memuruna tükürdükten sonra koronavirüs (Covid-19) olduğunu iddia eden bir kişi iki yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de bir polis memuruna tükürdükten sonra koronavirüs (Covid-19) olduğunu iddia eden bir kişi iki yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'nin Oregon eyaletinde 36 yaşındaki Daniel Ray Stubblefield, 23 Mart'ta koronavirüs olduğunu söyleyerek bir polisin yüzüne ilk önce öksürmüş ardından da dört kez tükürmüştü. Söz konusu polis şikayetçi olmazken yetkililer Stubblefield'e ait farklı davalara bağlı olarak tutuklama emri çıkarttı. Polisin koronavirüs testi negatif çıkarken alkollü olduğu belirtilen ve gözaltına alınan Stubblefield için karar belli oldu. İki yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan Stubblefield'in avukatları kendisinin akıl sağlığı ve alkol sorunlarıyla uzun süredir mücadele ettiğini söyledi.

'NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM'

Suçunu kabul eden Stubblefield, "Bana ne yaptığım söylendiğinde bile çoğu zaman bunları hatırlayamıyorum. Hapishanede yeni uyandım. Bu bağımlılığı yenmek için çok uğraşıyorum. İncittiğim her şey için üzgünüm" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

ABD'de polis, 'Koronavirüs rakamları yanlış giriliyor' diyen veri bilimcinin evini bastı
ABD'de polis, "Koronavirüs rakamları yanlış giriliyor" diyen veri bilimcinin evini bastı
Trump 130 yıllık geleneği sonlandırdı: ABD'de geçiş sürecinde idam cezaları infaz ediliyor
Trump 130 yıllık geleneği sonlandırdı: ABD'de geçiş sürecinde idam cezaları infaz ediliyor
ABD'de bir kişi, kalkış yapmaya hazırlanan uçağın kanadına tırmandı
ABD'de bir kişi, kalkış yapmaya hazırlanan uçağın kanadına tırmandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Ziya Selçuk Donald Trump Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca
Magazin Cemal Hünal Gülben Ergen Hakan Taşıyan Sermiyan Midyat
Spor Falcao Okan Buruk Erol Bulut Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kaza Futbol Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... ABD'de koronavirüslü olduğunu iddia ederek polise tüküren kişiye hapis cezası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 08:01:43. #1.14#
title