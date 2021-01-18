Son Dakika: ABD'de Kongre binası, güvenlik tehdidi nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldı
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Son Dakika: ABD'de Kongre binası, güvenlik tehdidi nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldı

18.01.2021 18:33 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:20

Son dakika: ABD'de Joe Biden'ın yemin töreni provası esnasında, Kongre binası güvenlik tehdidi nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı. Pencerelerden ve kapılardan uzak durun çağrısı yapılırken, Kongre binası yakınlarında dumanlar yükseldiği görüldü.

ABD polisi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Joe Biden'ın yemin töreni provası esnasında tanımlanamayan bir güvenlik tehdidi oluştuğu bildirildi.

ABD'li Kongre muhabirlerinin aktardığına göre, Kongre binasındaki kişilere binadan ayrılmamaları için bir alarm verildi.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR DURDURULDU

Ardından Kongre Binası yönetimi yaptığı açıklamada, "Bir dış güvenlik tehdidi nedeniyle yerleşkedeki tüm binalara giriş ve çıkışlar durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Joe Biden'ın yemin töreni için hazırlıkların yapıldığı alan da tehdit nedeniyle tahliye edildi.

WASHİNGTON İTFAİYESİNDEN AÇIKLAMA

Söz konusu olaya ilişkin Washington DC İtfaiyesinin Twitter hesabından açıklama yapıldı. Kongreye yakın bir alanda yangın çıktığı belirtilen açıklamada, yangının kontrol altına alındığı, olayda yaralanan olmadığı kaydedildi. Açıklamada, "Birçok yerden görülen dumanların nedeni bu yangındır." ifadesine yer verildi.

Amerikan basınına konuşan bazı yetkililer de yangının Kongre binası için tehdit oluşturmadığını belirtti.

Son Dakika: ABD'de Kongre binası, güvenlik tehdidi nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldı

BARINMA KAMPINDA YANGIN İDDİASI

Yetkililer, dumanların bir kaç blok ötede olduğunu ve Kongre binası için tehdit oluşturmadığını söyledi. Öte yandan, NBC'nin aktardığına göre, bir kolluk kuvveti yetkilisi, dumanların yakınlardaki bir barınma kampta çıkan yangın nedeniyle olduğunu aktardı.

Son Dakika: ABD'de Kongre binası, güvenlik tehdidi nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldı

Donald Trump yanlıları 6 Ocak'ta ABD Kongre binasını basmıştı.

Son Dakika: ABD'de Kongre binası, güvenlik tehdidi nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldı
Haber Yorumları (19)
A.RAHMAN: Yorumlara bak.Trump hayranları Türkiyede ABD den daha cokmuş.
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SİLO: Beter olsunlar
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RT: zaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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