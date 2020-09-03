Son Dakika | ABD'de bir siyahi genç daha polis tarafından vurularak öldürüldü
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Son Dakika | ABD'de bir siyahi genç daha polis tarafından vurularak öldürüldü

Son dakika haberlerine göre ABD'de polise silah doğrultan 18 yaşındaki siyahi genç vurularak etkisiz hale getirildi.

Son Dakika | ABD'de bir siyahi genç daha polis tarafından vurularak öldürüldü
03.09.2020 23:38 | Son Güncelleme: 03.09.2020 23:42

ABD'de polise silah doğrultan 18 yaşındaki siyahi genç vurularak etkisiz hale getirildi.

ABD'nin başkenti Washington DC'de dün akşam saatlerinde 18 yaşındaki siyahi Deon Kay, polise silah doğrultunca vurularak etkisiz hale getirildi. Washington DC Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Kay'ın polis tarafından vurulmadan önce memurlara silah doğrulttuğu aktarıldı. Departman, olaya ilişkin polise ait vücut kamerası görüntülerini yayınlandı. Polis Departmanı, dün öğleden sonra polis memurlarının bölgede silahlı bir şahsı araştırdığı sırada Kay'in polisin yanına gelmesi üzerine kaçmaya başladığını belirtirken, şüphelilerden birinin kaçtığı sırada memurlara ateş ettiğini aktardı. Departman, açılan ateşe karşılık verildiğini ve şüphelilerden birinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Kay'in polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından birçok bölgede halk sokaklara inerek olayı protesto etti. Polis, protestoların başlamasının ardından birçok noktada cadde ve sokakları kapatarak, sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan 25 Mayıs'ta siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ile başlayan protestolar 23 Ağustos'ta Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde Jacob Blake'in polis tarafından sırtından 7 kez ateş edilerek vurulmasının ardından yeniden alevlenmişti. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

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