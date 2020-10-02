ABD'de bir kadının koronavirüs sürüntü testi yapılırken kafatası duvarı delindi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de bir kadının koronavirüs sürüntü testi yapılırken kafatası duvarı delindi

02.10.2020 11:59 | Son Güncelleme: 02.10.2020 13:00
ABD'de bir kadının koronavirüs sürüntü testi yapılırken kafatası duvarı delindi

ABD'de 40'lı yaşlarında bir kadına yeni tip koronavirüs sürüntü testi yapıldığı sırada kafatası duvarı delindi. Yaptırdığı testten sonra baş ağrısı, baş dönmesi ve kusma gibi şikayetlerle doktora giden kadının hipertansiyon hastası olduğu ve temmuz ayında operasyon geçirdiği ortaya çıktı.

ABD'nin Lowa eyaletinde yaşayan kadının, sürüntü testi yaptırdığı sırada kafatasını koruyan duvarın yırtılmasıyla beyin omurilik sıvısı burnundan akmaya başladı. Kadın, baş ağrısı, baş dönmesi ve kusma şikayetlerinin yanı sıra boynunun sertleştiği, metalik bir tat aldığı ve ışığa karşı hassasiyet geliştirdiği şikayetleriyle doktora başvurdu. Vakayla ilgili ayrıntılar, "JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery" dergisinde yayımlandı.

GEÇMİŞTE GÖRDÜĞÜ TEDAVİDEN KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR

Vakayı inceleyen Lowa Üniversitesinde görevli doktor Jarrett Walsh ve ekibi, yapılan testlerde, kadının kafatasının altında delik açıldığını gördü. Walsh, sürüntü testinde kullanılan uzun çubuğun duvarda delik açmasının, kadının intrakraniyal hipertansiyon nedeniyle geçmişte gördüğü tedavinin sonucu olduğuna inandıklarını dile getirdi. Bu tedavinin, "beyin dokusunun kafatasındaki bir açıklıktan kese şekildeki fıtıklaşması" anlamına gelen ensefalosele yol açtığına ve kadının temmuzda ameliyat olduğuna işaret edildi.

BAZI HASTALAR İÇİN SADECE ORAL SÜRÜNTÜ ALINMALI

Uzmanlar, aşırı sinüse sahip ya da kafa kaidesi ameliyatı olanların, Kovid-19'un tespiti için sadece oral sürüntü alınmasını talep etmeleri gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Angela Merkel Fahrettin Koca Charles Michel
Magazin Esra Erol Halil Sezai Ajda Pekkan Türkan Şoray
Spor Falcao Arda Turan Mbaye Diagne Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Uefa Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de bir kadının koronavirüs sürüntü testi yapılırken kafatası duvarı delindi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 13:00:45. #1.15#
title