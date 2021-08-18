Son Dakika! ABD Büyükelçiliği, Erdoğan ile Biden arasında Afgan göçmenlerle ilgili anlaşma yapıldığı iddialarını yalanladı
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Son Dakika! ABD Büyükelçiliği, Erdoğan ile Biden arasında Afgan göçmenlerle ilgili anlaşma yapıldığı iddialarını yalanladı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika! ABD Büyükelçiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında Afgan göçmenlerle ilgili anlaşma yapıldığı iddialarını yalanladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile yaptığı son görüşmede Afganların Türkiye'ye göç etmeleri konusunda gizli bir anlaşma yaptıklarını iddia etmişti.

"ANLAŞMAYI UZUN SÜRE GİZLEDİLER"

Kılıçdaroğlu, "Afganistan'dan sürü halinde binlerce kişi geliyor. Erdoğan,Biden ile görüşmesinde Afganların gelmesini kabul etti. Bunu uzun süre gizlediler. Sonra ABD yetkilisi açıklama yaptı. 1 milyon Afgan Türkiye'ye gelecek aralarından seçip alacaklar, kalanı burada kalacak. Köleliği parayla mı yapacaksın? Devletin saygınlığını parayla mı satacaksın? Bu yanlış bir politikadır, bedeli çok ağırdır. 1 milyondan daha fazla geliyor, oturup İran ile konuşmuyor. İran'a iade edebiliyor sözleşmeye göre, onu da etmiyor. Hepimiz sakin olmalıyız. Bunları demokratik yollarla göndermek zorundayız." ifadelerini kullanmıştı.

"PAZARLIK YAPILDIĞINA DAİR İDDİALAR TEMELSİZDİR"

Bu sözler sonrasında ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında Afgan göçmenler konusunda "bir anlaşma/pazarlık yapıldığı" iddialarını yalanladı.

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından hem Türkçe hem de İngilizce olarak yapılan paylaşımda, "ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir 'anlaşma' veya 'pazarlık' yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister" ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika! ABD Büyükelçiliği, Erdoğan ile Biden arasında Afgan göçmenlerle ilgili anlaşma yapıldığı iddialarını yalanladı
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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