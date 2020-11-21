Son Dakika | ABD Başkanı Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. Kovid-19'a yakalandı
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Son Dakika | ABD Başkanı Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. Kovid-19'a yakalandı

21.11.2020 02:55 | Son Güncelleme: 21.11.2020 02:58
Son Dakika | ABD Başkanı Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. Kovid-19'a yakalandı

Son dakika gündem haberi... ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin "pozitif" çıktığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin "pozitif" çıktığı bildirildi.

Amerikan basınına yazılı bir açıklama yapan oğul Trump'ın sözcüsü, "Donald Trump Jr'ın testi bu hafta içinde pozitif çıktı ve kendisi şu anda izole bir şekilde." ifadesine yer verildi.

Donald Trump Jr.'ın herhangi bir hastalık belirtisi göstermediği ve doktorlarının tavsiyelerine uyduğu aktarıldı.

ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump, 2 Ekim'de Kovid-19'a yakalanmış, Trump bir süre hastanede tedavi görmüş, ardından hastalığı atlatmıştı. Bu dönemde Beyaz Saray'daki birçok üst düzey yetkilide de Kovid-19 çıkmıştı.

Ayrıca, Donald Trump Jr'ın da içinde bulunduğu Başkan Trump'ın seçim ekibinden birçok kişi de 3 Kasım başkanlık seçimleri sürecinde Kovid-19'a yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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