Son Dakika: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien koronavirüse yakalandı Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien koronavirüse yakalandı.

Koronavirüse karşı rahat tavırlar sergileyen Donald Trump'ın en yakınındaki isimlerden olan Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın test sonucu pozitif çıktı. O'Brien bundan sonraki süreçte çalışmalarını izole bir ortamda sürdürecek.

O'Brien'ın bir aile etkinliği esnasında Kovid-19'a yakalanmış olabileceğini belirten kaynaklar, kendisinin evden çalışmaya devam ettiğini kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump ile de yakından çalışan O'Brien, bugüne kadar Beyaz Saray'da Kovid-19'a yakalanan en üst düzey isim oldu.

BEYAZ SARAY'DA AÇIKLAMA

ABD basınında çıkan haberlerin ardından Beyaz Saray'dan da yazılı açıklama yapıldı.

O'Brien'ın Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığına işaret edilen açıklamada, "O'Brien orta belirtiler gösteriyor, kendini izole ediyor ve Beyaz Saray dışında güvenli bir yerden çalışıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, O'Brien'ın çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünün altı çizilerek, Başkan Trump ya da Başkan Yardımcısı Mike Pence ile temas etme riski olmadığı vurgulandı.

HAYATINI HAYBEDEN SAYISI 150 BİNE YAKLAŞIYOR

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 66 bin 222 artarak 4 milyon 317 bin 424'e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 877 artışla 149 bin 407'ye çıktı.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 3 EYALET

Eyalet sağlık departmanlarının verilerine göre ise California, 435 binden fazla vakayla şu an ülkede en çok vakanının görüldüğü eyalet konumunda bulunuyor. California'yı Florida ve New York izliyor.

Teksas ve Arizona'nın yanı sıra birçok eyalette vaka sayıları da hızla artıyor.

Ülke genelindeKovid-19 testi yapılan kişi sayısı 53 milyon 354 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 61 bine yükseldi.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ise ABD'yi 2 milyon 396 bin 434 vakayla Brezilya, 1 milyon 411 bin 954 vakayla Hindistan izliyor.