ABD Afganistan'daki tahliyelere destek için bin asker daha gönderecek
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ABD Afganistan'daki tahliyelere destek için bin asker daha gönderecek

ABD Afganistan'daki tahliyelere destek için bin asker daha gönderecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Savunma Bakanlığının, Afganistan'da devam eden tahliye operasyonlarına destek amacı ile bin asker daha göndereceği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığının, Afganistan'da devam eden tahliye operasyonlarına destek amacı ile bin asker daha göndereceği belirtildi.

Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi sürerken, başta ABD olmak üzere birçok ülke vatandaşlarını ve diplomatik personelini tahliye etmeye devam ediyor. Basında yer alan haberlerde, ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin geçtiğimiz saatlerde yayınladığı güvenlik uyarısına değinilerek, ABD Savunma Bakanlığının Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlamak ve devam eden tahliye operasyonlarına destek amacı ile bin asker daha göndereceği ve toplam asker sayısını 6 bine çıkaracağı aktarıldı.

İsminin açıklanmaması koşuluyla basınına konuşan yetkili, Afganistan'daki toplam asker sayısını geçici olarak 6 bine çıkarılacağını ve söz konusu askerlerin 82. Hava İndirme Tümeni'nden gönderileceğini ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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