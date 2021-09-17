Son Dakika: ABD, Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 7'si çocuk 10 sivilin öldüğünü kabul etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: ABD, Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 7'si çocuk 10 sivilin öldüğünü kabul etti

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Dünya
Son Dakika: ABD, Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 7'si çocuk 10 sivilin öldüğünü kabul etti

Son dakika: ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie, ABD'nin 29 Ağustos'ta Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 7'si çocuk 10 sivilin öldüğünü kabul etti.

Abd Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı McKenzie, ABD'nin 29 Eylül'de Kabil Havalimanı yakınında düzenlediği hava saldırısına ilişkin soruşturmanın sonucunu açıkladı.

"7'Sİ ÇOCUK 10 SİVİL ÖLDÜ"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby'nin günlük basın toplantısına video konferans yöntemiyle bağlanan McKenzie, "Söz konusu saldırıda 7'si çocuk 10 kadar sivilin öldüğü sonucuna vardık. Dahası bu saldırının hedefindeki araçtakilerin ya da ölenlerin DEAŞ/K ile bir bağlantısı yok ya da ABD güçlerine doğrudan bir tehlike arz etmiyor." ifadesini kullandı.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

McKenzie, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Bu saldırı, kuvvetlerimize ve tahliye ettiğimiz sivillere yönelik tehlikeyi anında engellemek içindi. Ben yürekten bir özür diliyorum. Komutan olarak bu saldırının tüm sorumluluğunu üstleniyorum." dedi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Putin'den dikkat çeken Taliban açıklaması: ABD, ülkeden ayrılırken modern silahların yer aldığı çok geniş bir cephaneliği bıraktı

Putin'den dikkat çeken Taliban açıklaması: ABD, ülkeden ayrılırken modern silahların yer aldığı çok geniş bir cephaneliği bıraktı

 ABD'de göç yolundaki en az 300 kuş Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü

ABD'de göç yolundaki en az 300 kuş Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mansur Yavaş Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Müge Anlı Gökhan Çıra Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Muslera Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ali İhsan Su Ertuğrul Gazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika: ABD, Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 7'si çocuk 10 sivilin öldüğünü kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 22:41:26. #1.12#