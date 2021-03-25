Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız
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Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika: Türkiye'ye yaptırımların da görüşüldüğü AB Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildiride, Türkiye'nin aleyhine karar çıkmazken, AB'nin Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde iş birliğini geliştirmeye hazır olduğu kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, yeni tip koronavirüs salgını, aşılama çalışmaları, ABD, Türkiye ve Rusya ile ilişkiler ve ekonomi konularını görüşmek üzere toplandı. AB Liderler Zirvesi sonrasında bildiri yayımlandı.

Bildiride, AB'nin Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde iş birliğini geliştirmeye hazır olduğu kaydedildi. AB liderleri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için Konsey'in yetki konusunda çalışmasını ve uygulanmasındaki zorluklarla ilgili Türkiye ile görüşmelerin yoğunlaştırılmasını istedi.

DİYALOG VURGUSU

AB liderleri, Türkiye ile karşılıklı ilgi alanlarında yüksek düzeyli diyalog başlatmaya hazır olduklarını bildirdi. AB liderleri, AB Komisyonu'ndan Türkiye ile iş birliğinin halklar arası temas ve seyahat konularında nasıl geliştirileceğini araştırmasını istedi. AB liderleri, göç yönetimi konusunda Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız
Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız

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