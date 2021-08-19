Son dakika... A Haber ekibine otoparkta saldırı kamerada
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Son dakika... A Haber ekibine otoparkta saldırı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: A Haber ekibine otoparkta saldırı kamerada Gaziantep'te haber çekiminden dönen A haber Gaziantep Bölge Müdürü Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, otoparkta bir kişinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı.

A Haber ekibine otoparkta saldırı kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te haber çekiminden dönen A haber Gaziantep Bölge Müdürü Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, otoparkta bir kişinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı.

Gaziantep'in Karagöz Mahallesi Gümrük caddesi üzerinde bulunan özel otopark da meydana geldi. Haber çalışmasının ardından otoparka aracını almaya gelen A Haber ekibi önce sözlü saldırıya ve ardından fiziksel saldırıya uğradı. Yaşanan sözlü ve fiziksel saldırı anları ise güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Saldırıya uğrayan Geçgel, yaşadıkları saldırı anlarını ise, "Otoparka aracımızı kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ ile birlikte bırakırken logomuzu görünce tuhaf tuhaf bakmaya başladı. Ben çok üstünde durmadım. Aracımızı almaya geldiğimizde bize bağırmaya başladı. Oopark girişinde görevli kimse olmadığı halde bize 'aracı yukardan alacaksın lan' diyerek bağırdı, ardından fişi bana verdi. Ben fişi alıp yukarı yöneldiğimde ise bir anda anlam veremediğim bir şekilde saldırarak boğazımı sıktı. Boğazımı sıkarken kurumuma ve bana ve ekip arkadaşım Mehmet Ali Bağ'a hakaretler yağdırdı. Boynumda izler kaldı,kendisine elimde mikrofonum olduğu için işime duyduğum saygımdan dolayı karşılık vermedim. Mikrofoh logosundan rahatsız olduğunu daha sonra anladık. Olay yerine polisler geldi, şahsı aldılar karakola götürdüler. Bu saldırı sadece A Habere, şahsıma ve ekip arkadaşıma değil tüm basına karşı yapılmış saldırıdır. Darp raporu alarak kendisinden şikayetçi olduk" dedi. Olayın ardından Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'un saldırıya uğrayan Geçgel ve Bağ'ı arayarak, geçmiş olsun dileklerini belirttiği öğrenildi.

Öte yandan saldırgan sahsın şahsın sosyal medya hesaplarından CHP ile ilgili paylaşımlar yaptığı öğrenildi.

Son dakika... A Haber ekibine otoparkta saldırı kamerada
Son dakika... A Haber ekibine otoparkta saldırı kamerada
Son dakika... A Haber ekibine otoparkta saldırı kamerada
Son dakika... A Haber ekibine otoparkta saldırı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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