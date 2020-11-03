Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika! İzmir'de meydana gelen depremin 91. saatinde enkazdan sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Ayda bebeğin annesi Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşıldı.

102 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 1026 kişinin ise yaralandığı İzmir depreminin 91. saatinde bir mucize gerçekleşti. Bu sabah 3 yaşındaki Ayda Gezgin enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan Ayda'nın ambulansa götürülürken ilk sözleri ise "Anne" ve "Babam nerede?" olmuştu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kurtarma ekipleri, Ayda'nın çıkarılmasının ardından enkaz altında kalan anne Fidan Gezgin için çalışmalara ara vermeden devam etmişti. Ancak acı haberin gelmesi uzun sürmedi. Enkaz altında olduğu öğrenilen anne Fidan Gezgin'in Ayda'dan birkaç saat sonra ise cansız bedenine ulaşıldı.

AYLA'NIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastaneye kaldırılan Ayda bebekle ilgili doktorundan açıklama geldi. Minik kızın bilincinin açık olduğunu, kırık ve çiziğin olmadığı öğrenildi. Tomografisi temiz çıkan Ayda'nın iç kanama tehlikesinin de olmadığı bildirildi. Hastane önünde babasının da beklediği öğrenilirken, küçük kızın mucize kurtuluşunun sebebinin beyaz eşyalar arasındaki hayat üçgeninde kalması olduğu belirtildi.