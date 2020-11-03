Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı
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Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı

03.11.2020 12:05 | Son Güncelleme: 03.11.2020 12:23

Son dakika! İzmir'de meydana gelen depremin 91. saatinde enkazdan sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Ayda bebeğin annesi Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşıldı.

102 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 1026 kişinin ise yaralandığı İzmir depreminin 91. saatinde bir mucize gerçekleşti. Bu sabah 3 yaşındaki Ayda Gezgin enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan Ayda'nın ambulansa götürülürken ilk sözleri ise "Anne" ve "Babam nerede?" olmuştu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kurtarma ekipleri, Ayda'nın çıkarılmasının ardından enkaz altında kalan anne Fidan Gezgin için çalışmalara ara vermeden devam etmişti. Ancak acı haberin gelmesi uzun sürmedi. Enkaz altında olduğu öğrenilen anne Fidan Gezgin'in Ayda'dan birkaç saat sonra ise cansız bedenine ulaşıldı.

Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı

AYLA'NIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastaneye kaldırılan Ayda bebekle ilgili doktorundan açıklama geldi. Minik kızın bilincinin açık olduğunu, kırık ve çiziğin olmadığı öğrenildi. Tomografisi temiz çıkan Ayda'nın iç kanama tehlikesinin de olmadığı bildirildi. Hastane önünde babasının da beklediği öğrenilirken, küçük kızın mucize kurtuluşunun sebebinin beyaz eşyalar arasındaki hayat üçgeninde kalması olduğu belirtildi.

Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı
Haber Yorumları (3)
KAHTALI: NE BÜYÜK Bİ ACI RABBİM KİMSEYE SEVDİKLERİNİN, CANIMDAN CAN DEDİKLERİNİN ACISINI YAŞATMASIN. AMA OLUYOR İŞTE DÜNYA İMTİHAN DÜNYASIDIR. . .
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GURBETCİ: Canimiz yandi, bu kücük beden, Minik eller nasil saaterlce bi basina o karanlikta kaldi.. annem babam nerede.. nasil dayanilirki bu aciya.. Böyle kücük yasda anasiz kaldin yavrum.. rabbim sabir versin, yardimcilari olsun
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YOZGAT: Yazik bebegime kurtuldu ama annesiz kaldi
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