Son Dakika! 6 askerimizi şehit eden PKK'lı terörist Hüseyin Osmanpur'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi - Haberler
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Son Dakika! 6 askerimizi şehit eden PKK'lı terörist Hüseyin Osmanpur'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Haberler.com, Gözde Nur Bayar - Güncel
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Son dakika! 26 Eylül 2016'da Şırnak-Van karayolunda 6 askerin şehit olduğu terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırı davasında terörist Hüseyin Osmanpur'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Şırnak'ta 26 Eylül 2016'da, Şırnak- Van yolu güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine yönelik PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 6 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz ise yaralanmıştı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden Hüseyin Osmanpur'un yargılanmasına Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Kilis L Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS ile katılan terörist Hüseyin Osmanpur, kendisine yönelik suçlamaları kabul etmediğini ve yazılı savunmada bulunacağını söyledi. Savcı, Hüseyin Osmanpur'un 'Devletin birlik ve bütünlüğünü bozma, silahlı terör örgütüne üye olma, kasten adam öldürme, yağma, mala zarar verme ve ateşli silah kanununa muhalefet' suçlarından6 kez müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLDİ

İleri bir tarihe ertelenen duruşma bugün görüldü. Terörist Hüseyin Osmanpur'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Terörist, Şırnak, Van, PKK, Güncel, Haberler

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Yorumlar (14)

Arif Zehir :

Şimdi bu vatan haini terörisin cezası idam olmalı. Ama Avrupa yasalarını 100 yıl önce kullanmaya başladıkları icin idam edemiyorsun. Şeriatı kaldırdıkları icin yapamıyorsun. Ha şeriat ta adam kesmek degil İslami yasalar.

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Koparan:

En uygunu idam degilmi..? Hem 7 ana kuzusunu topraga veriyoruz hem besliyoruz.

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oguz:

başka bir ülkede olsa şimdiye leş olmuştu yada cezaevinde icabına bakarlardı oksijen alması bile israf bu zebaninin

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