Son Dakika | 4 ay önce PKK'dan kaçan Mustafa; şimdi asker

DİYARBAKIR'da Ayşegül ve Rauf Biçer çiftinin, terör örgütü Pkk tarafından 4 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Mustafa, 4 ay önce PKK'nın barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Kınası yakılarak askere uğurlanan Mustafa Biçer, askeri birliğine giderek üniformasını giydi.

3 Eylül 2019'da HDP il binası önündeki 'Evlat Nöbeti'ne katılan Ayşegül- Rauf Biçer çiftinin eylemi sürerken, oğulları Mustafa, yaklaşık 4 ay önce terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Biçer ailesi verdikleri mücadelenin ardından çocuğuna kavuştu. Ayşegül Biçer, 10 gün kadar önce kına yakarak askere uğurladığı oğlu Mustafa'yla askeri üniformayla fotoğraf çektirdi.

Mustafa Biçer de 4 yıla yakın bir süre terör örgütü PKK'nın elinde zorla tutulduğunu belirterek, "Artık şanlı üniformayı giydim. Nasıl ki Çanakkale'de dedelerimiz yan yana düşmana karşı savaştıysa, ben de kardeşlerimle yan yana teröre 'dur' diyeceğiz ve savaşacağız. Çok mutluyum. Böyle bir fırsat kimsenin eline geçmez. Terör örgütünde ölmektense askerde vatanına, milletine hizmet ederken şehit olmak kutsal" diye konuştu.