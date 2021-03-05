Son dakika 3. sayfa: Yol kontrolünden kaçan araçtan ruhsatsız silahlar çıktı
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Son dakika 3. sayfa: Yol kontrolünden kaçan araçtan ruhsatsız silahlar çıktı

05.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:19
Son dakika 3. sayfa: Yol kontrolünden kaçan araçtan ruhsatsız silahlar çıktı

Son dakika haber... Ordu'nun Ünye ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekibinden kaçan 2 kişi yakalandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekibinden kaçan 2 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ünye'nin Tekkiraz Jandarma Karakol Komutanlığı'nca Çaybaşı yol ayrımında icra edilen yol kontrolü esnasında arama noktasından kaçan 1 araç sıkı takip sonucu yakalandı. Araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı. Yapılan arama neticesinde araçta 1 adet 9 mm. çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 12 kalibre ruhsatsız av tüfeği, ve 65 adet av tüfeği ele geçirildi.

Aynı zamanda alkollü olan araç sahibi G.K. ve Ü.F. isimli şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi. Ü.F. isimli şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca Her iki kişiye korona virüs tedbirlerini uymamaktan 6 bin 360 TL idari para cezası uygulandı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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