TEM Otoyolu'nda yağış kazayı beraberinde getirdi: 6 yaralı

TEM Otoyolu Sapanca geçişinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Sapanca geçişinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu İstanbul istikameti Sapanca geçişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; İstanbul istikametine giden Sinan Kaya yönetimindeki 34 NS 7308 plakalı kamyon ile aynı istikamete giden Hüseyin Gündüz idaresindeki 06 T 3063 plakalı ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari taksi bariyerlere çarparak durdu. Kazada taksi sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Afganistan uyruklu 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar, Sapanca İlçe Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya karışan ticari taksi çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırılırken polis inceleme başlattı.

(Yusuf Ersoy/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı