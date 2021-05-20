Son dakika 3. sayfa: Polisin Antalya'da ortalığı hareketlendiren 'Panter Operasyonu' tatbikatı
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Son dakika 3. sayfa: Polisin Antalya'da ortalığı hareketlendiren 'Panter Operasyonu' tatbikatı

Son dakika 3. sayfa: Polisin Antalya'da ortalığı hareketlendiren 'Panter Operasyonu' tatbikatı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Antalya'nın en işlek caddelerinden birinde patlama ihbarıyla harekete geçen polis, bölgeyi 3 dakika içinde abluka altına aldı.

Antalya'nın en işlek caddelerinden birinde patlama ihbarıyla harekete geçen polis, bölgeyi 3 dakika içinde abluka altına aldı. Bir banka şubesinin önünde gerçekleştiği bilgisi verilen patlamanın tatbikat olduğundan haberi olmayan ve hızlıca olay yerine intikal eden onlarca ekip güvenlik önlemi alıp kimseyi bölgeye yaklaştırmazken, Özel harekat ekipleri de asayiş ekiplerine destek verdi.

Antalya Polisi, şehrin en kalabalık noktalarından olan Kazım Özalp Caddesi'nde ' Panter Operasyonu' isimli patlama tatbikatı gerçekleştirdi. Telsizlerden geçen ihbarın ardından hızlıca bölgeye akın eden onlarca ekip, 3 dakika içinde bölgeyi güvenlik şeritleriyle kapatıp geniş bir alanı da ablukaya aldı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan hareketli anlara Özel Harekat polisleri de destek verdi. Güvenlik şeridiyle kapatılan bölgeye kimsenin girmesine izin verilmezden ekiplerin bile daha önce haberi olmayan tatbikat başarıyla tamamlandı. Olayı gerçekleştiren iki kişi ise kaçarken yakalanıp gözaltına alınarak çalışma tamamlandı. - ANTALYA

Son dakika 3. sayfa: Polisin Antalya'da ortalığı hareketlendiren 'Panter Operasyonu' tatbikatı
Son dakika 3. sayfa: Polisin Antalya'da ortalığı hareketlendiren 'Panter Operasyonu' tatbikatı
Son dakika 3. sayfa: Polisin Antalya'da ortalığı hareketlendiren 'Panter Operasyonu' tatbikatı
Son dakika 3. sayfa: Polisin Antalya'da ortalığı hareketlendiren 'Panter Operasyonu' tatbikatı
Son dakika 3. sayfa: Polisin Antalya'da ortalığı hareketlendiren 'Panter Operasyonu' tatbikatı
Son dakika 3. sayfa: Polisin Antalya'da ortalığı hareketlendiren 'Panter Operasyonu' tatbikatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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